Sie will in Zukunft ebenfalls dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb angehören: die Gemeinde Heroldstatt. Nach rund eineinhalbstündiger Diskussion hat der Gemeinderat einem Beitritt mehrheitlich mit sechs Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und drei Ablehnungen zugestimmt. Für Bürgermeister Michael We...