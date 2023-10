Streitigkeiten am Gartenzaun sind nichts Außergewöhnliches, oftmals treffen die Zankhähne in Folge auch vor Gericht aufeinander. Sehr selten allerdings mag wohl sein, was sich am Montagnachmittag im Hohensteiner Ortsteil Ödenwaldstetten ereignet hat. Um sich selbst ein Bild von einer verzwickten...