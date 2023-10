Am Donnerstag ging die inzwischen 3. Berufs- und Ausbildungsmesse (BAM) in der Münsinger Alenberghalle über die Bühne. Während am Vormittag bereits 500 Schüler aus der gesamten Region im Klassenverbund angemeldet waren, nahmen weitere 200 interessierte Jugendliche das Angebot am Nachmittag wahr...