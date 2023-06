Gerhard Fritz und Günter Hau geben alles. Die Schweißtropfen, die ihnen von der Stirn perlen, ignorieren sie stoisch. Ja, sie schaffen es sogar, zu lächeln, während sie sich Seite an Seite an der riesigen Deichsel zu schaffen machen, die den Kelternbaum in Bewegung bringen soll. Wobei, das muss ...