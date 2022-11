Lauter die Kassen nie klingeln als in der (Vor)-Weihnachtszeit? Das ist vorbei, fürchten die Einzelhändler. Laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zählte fast die Hälfte aller Geschäftsinhaber in Deutschland im dritten Quartal weniger Kunden in ihren Läden als zuvor. Steigende Energiek...