Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren, die am Samstagnachmittag in der Martinstraße einen 25-Jährigen mit einem Schraubenzieher schwer verletzt haben sollen. Beide Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.