Der Testballon, den Stadtrat Armin Schidel und seine SPD/AB-Fraktion in Form eines förmlichen Antrags steigen ließen, hat am Dienstagabend beim Flug über den Technischen Ausschuss deutlich an Höhe und Luft verloren. Das vorgebrachte Ansinnen, den Stadtbus künftig nicht mehr über den Marktplatz...