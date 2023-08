Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit 15. Juli den Fahrbahnbelag der B 27 bei Pliezhausen und Walddorfhäslach in Richtung Stuttgart erneuern. Gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, werden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen dem Anschluss B 464 bei Pliezhausen und dem Anschluss Walddorfhäslach bis zum heutigen Mittwoch, 16. August, abgeschlossen.

Zweite Phase startet

Am späten Nachmittag beginnt dann die zweite Bauphase mit der Erneuerung des Fahrbahnbelags in Fahrtrichtung Stuttgart vom Anschluss Walddorfhäslach bis zur Kreisgrenze Reutlingen/Esslingen auf einer Länge von rund 3,1 Kilometern. Bestandteil der Sanierung sind die östlichen Zu- und Abfahrtsrampen des Anschlusses Walddorfhäslach in Fahrtrichtung Stuttgart. Ziel ist es, die Arbeiten bis Anfang September abzuschließen.

Der Verkehr auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart wird über eine Mittelstreifenüberfahrt am Anschluss Walddorfhäslach zweistreifig auf die Gegenfahrbahn geführt. Auf Höhe der Kreisgrenze wird der Verkehr dann wieder über eine weitere Mittelstreifenüberfahrt zurück auf die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart geführt. Der östliche Anschluss der Anschlussstelle Walddorfhäslach in Fahrtrichtung Stuttgart ist in dieser Bauphase gesperrt.

Umleitung für B464-Nutzer

Die Verkehrsteilnehmer der B 464 von Reutlingen kommend mit dem Fahrziel Walddorfhäslach oder Böblingen werden von der B 464 über die K 6720 – Altenburg – K 6720 – B 297 – K 6764 – Pliezhausen-Gniebel – K 6764 nach Walddorfhäslach geführt.

Die Umleitung für den Verkehr auf der B 27 von Tübingen kommend mit dem Fahrziel Walddorfhäslach beziehungsweise Böblingen erfolgt über die B 297 und dann über die K 6764 – Pliezhausen-Gniebel – K 6764 bis nach Walddorfhäslach beziehungsweise B 464.

Der im Bereich der Anschlussstelle Walddorfhäslach in Fahrtrichtung Stuttgart fahrende Verkehr wird über die K 6764 – Walddorfhäslach – K 6764 – K 1256 – Schlaitdorf – K 1256 zur B 312 bei Neckartailfingen geführt.

Der Verkehr der B 27 wird ab der Kreisgrenze auf einen Fahrstreifen reduziert und bis zum Anschluss Walddorfhäslach einstreifig geführt. Die westliche Ausfahrt am Anschluss Walddorfhäslach ist ohne Einschränkungen möglich, die Einfahrt am Anschluss Walddorfhäslach in Fahrtrichtung Tübingen ist verkürzt mit einer „Stoppstelle“ möglich.

Drei Millionen Euro Baukosten

Die Buslinie X3 des Reutlinger Stadtverkehrs zum Flughafen Stuttgart wird entsprechend umgeleitet. Die Baukosten von rund drei Millionen Euro trägt der Bund.