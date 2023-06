Mehrere Großbaustellen im Ort: Was ist geplant?

Verkehr in Bempflingen

Große Bauvorhaben nimmt die Gemeinde in diesem Jahr in Angriff: die Erneuerung der Kreuzung in der Ortsmitte, die Kreisstraße nach Mittelstadt und Radwege. Darauf müssen sich Anwohner und Autofahrer einstellen.