Wer an den Uracher Wasserfall kommt, erlebt nicht „Natur pur“. Denn wieder einmal sind im „Naturschutzgebiet Rutschen“ die Tuff-Formationen am Treppenaufgang über und über mit Namen, Symbolen und Botschaften bekritzelt. Zeitgenossen, die meinen, sich dort verewigen zu müssen, sind am Werk...