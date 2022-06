Das kleine Turbinenrad ist in den vergangenen drei Wochen richtig in Schwung gekommen. Ja, es hat so fleißig gearbeitet, als hätte es größten Nachholbedarf – ein Gedanke, der gar nicht so abwegig ist. Denn lange Zeit ist die Wasserkraftanlage auf Höhe des Neuhäuser Schwöllbogens stillgesta...