Am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr wurden die Anwohner rund um die Sonnenstrasse in Reudern von einem heftigen Knall aufgeschreckt. Ein VW-Van war vermutlich beim Abbiegen von der B297 in die Sonnenstrasse gegen einen dort abgestellten VW Golf geprallt und dann in das Gemaeuer der ehemaligen Bankfiliale geprallt. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Schaufenster sowie das Gemaeuder zerstoert. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW Van wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in Klinken verbracht. Die Reuderner Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann angerueckt war, sicherte den Unfallort, da beim beschaedigten VW Golf eine LPG-Anlage verbaut war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. © Foto: SDMG / Krytzner