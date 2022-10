Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung B313/K6713 ereignet hat. Ein 30-Jähriger bog gegen 6.40 Uhr mit seinem Honda Accord von der Kreisstraße, aus Richtung Tischardt kommend, nach links in den Einmündungsbereich ein. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 21-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs war.

Der VW wurde in der Folge in den linken Grünstreifen abgewiesen. Dort überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen.

Während der 30-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt der VW-Lenker, der offenbar keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die B313 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Hierzu waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Bis diese gegen 11.30 Uhr geräumt werden konnte, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.