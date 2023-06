Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag erlitten. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr einen Feldweg in Fahrtrichtung der Straße Im Sand im Ortsteil Linsenhofen, wobei er ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Fast drei Promille Alkohol im Blut

Ein im Zuge der Unfallaufnahme gemachter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Radfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Strafanzeige entgegen.