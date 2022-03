Zu einem Unfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag auf der Stuttgarter Straße gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr war die 28-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinter stadteinwärts unterwegs und bremste vor der Einmündung in die L 378a verkehrsbedingt ab. Dabei rutschte ein 37-Jähriger, der in ...