Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr die B 10 von Esslingen kommend, geriet zunächst am rechten Fahrbahnrand an den Bordstein, schleuderte im Anschluss nach links über alle Fahrstreifen, stieß frontal in die Mittelleitplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Endstand. Der...