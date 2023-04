Am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr ist es auf der B 464 im Bereich Dettenhausen zu einem Unfall mit einer Verletzten gekommen. Die 22-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der B 464, vom Kreisverkehr Kälberstelle herkommend, in Fahrtrichtung Walddorfhäslach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Grünstreifen geriet.

In Wildfangzaun gelandet

In der Folge kam der Opel vollständig von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einem Wildfangzaun, an welchem er auf der Seite liegen blieb. Die Fahrerin des Opels wurde hierbei verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

Die dortige Fahrbahn der B 464 zwischen den Kreisverkehren L 1208 und K 6912 musste zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung des stark beschädigten Fahrzeuges für mehrere Stunden gesperrt werden.