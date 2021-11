Am Freitagabend, den 19.11.21, kurz nach 22 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel-Astra den Einfädelungsstreifen von der B313 zur B28 in Fahrtrichtung Reutlingen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 28-jährige Fordlenkerin den rechten Fahrstreifen der in diesem Bereich zweispurigen B28. Der 2...