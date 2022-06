Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Max-Eyth-Straße ereignet hat.

Eine 74-Jährige fuhr kurz nach 8.30 Uhr mit ihrem VW Polo rückwärts von einem der dortigen...