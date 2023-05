Zwei Schwerverletzte und mehrere tausend Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 78-Jähriger am Mittwochvormittag auf der L 1210 zwischen Neuffen und Kohlberg verursacht hat. Der Senior war gegen 10.30 Uhr mit seinem Skoda Superb auf der Landesstraße in Richtung Kohlberg unterwegs, wobei er Zeugen bereits zuvor durch seine drängelnde Fahrweise aufgefallen sein soll.

56-Jähriger kann nicht mehr reagieren

Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve überholte er ein vorausfahrendes Auto, obwohl er den Verlauf des Kurvenbereichs nicht einsehen konnte. Auf der Gegenfahrspur knallte er anschließend nahezu frontal in einen entgegenkommenden Skoda Octavia.

Polizei beschlagnahmt Führerschein des 78-Jährigen

Dessen 56 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Führerschein des 78-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.