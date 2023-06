Am Montag, 19. Juni, ereignete sich kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B465 bei Donnstetten, Ortsteil von Römerstein im Kreis Reutlingen, an dem zwei Autos beteiligt waren. Dabei wurden, so die vorläufige Auskunft der Polizei, beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Verkehr wurde, so ein Polizeisprecher, um die Unfallstelle herumgeleitet.

Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keinen Angaben machen.