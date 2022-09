Aufgereiht wie in einem Lager der römischen Armee stehen in der Öschhalle 20 weiße Zelte, darin befinden sich jeweils vier Feldbetten mitsamt dazugehörigen Kleiderständern, einer kleinen Leuchte und einer Steckdose. In der Mitte des Zeltes steht ein Tisch, umringt von vier Stühlen. Der Anblick...