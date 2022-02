Eine 89-jährige Frau ist am frühen Samstagvormittag in ihrer Wohnung in der Mörikestraße von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte es gegen 7 Uhr an der Haustür, woraufhin die Bewohnerin die Tür öffnete und zwei maskierte Männer sie ...