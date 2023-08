Das Polizeirevier Metzingen und die Kriminalpolizei ermitteln gegen zwei unbekannte männliche Täter nach einem Überfallversuch am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an einer Bahnunterführung in der Heerstraße.

Mit Pfefferspray angegriffen

Eine 45-jährige Frau kam von der Noyon-Allee mit ihrem Pedelec ...