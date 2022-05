Zwei Freunde, einer ist 13, der ältere 15, sind unterwegs in der Outletcity in Metzingen. Es ist ein durchschnittlich belebter Mittwoch, nicht besonders spät. 18.10 Uhr. So steht es im Polizeibericht. Also eine Zeit, zu der man sich sicher fühlen sollte, zumal die Outletcity nicht gerade im Ruf s...