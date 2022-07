Phasenweise war die Luft in der Grafenberger Kelter so geladen, wie die Atmosphäre vor einem gewaltigen Sommergewitter. Und schließlich knallte es auch in der jüngsten Mammutsitzung des Gemeinderats. Just in dem Moment, da sich FWV-Sprecher Thomas Vorwerk für die Belange geflüchteter Menschen s...