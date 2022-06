Mit einem Blick zurück hält sich der TSV Urach in seinem Jubiläumsjahr nicht auf, 175 Jahre nach der Gründung hat der Verein in erster Linie die Zukunft im Visier und bietet viel für Kinder. So findet am Donnerstag, 16. Juni, ab 11 Uhr auf dem alten Sportplatz in der Zittelstatt die festliche E...