Zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fußgängerin ist es am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Kirchstraße in Wolfschlugen gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Daimler-Benz Vito musste in der Straße verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit ...