Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Freitagvormittag am Bahnhof Mettingen ereignet. Ein 41 Jahre alter Mann hatte sich gegen 10.35 Uhr unmittelbar vor einem in Richtung München fahrenden ICE auf das Gleisbett begeben. Er wurde von der Bahn erfasst und sofort getötet. Hinweise auf ein Fremdversch...