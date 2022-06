Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr ist es auf der Entengrabenstraße in Esslingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen gekommen. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines BMW I3 befuhr die Entengrabenstraße in Fahrtrichtung Mülbergerstraße. Im Bereich einer langg...