Gestern hat der Liter Super E 95 2,109 Euro gekostet, heute ist er billiger: 1,899 Euro steht auf der Zapfsäule. Das war in Dettingen an einer Freien Tankstelle, in der gesamten Region fallen die Spritpreise. Avia in Unterhausen: Von 2,179 auf 1,929, ebenfalls E 95. Das zeigt: Der Rabatt kommt ...