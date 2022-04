Die Saison hatte so hoffnungsvoll begonnen für die Zirkusfamilie Bügler, die gerade mit ihrem „Circus Veron“ in Grafenberg Premiere hatte. Doch dann kam Sturmtief Nasim. Es richtete am Donnerstagabend sekundenschnell schweren Schaden an.

Das Zelt ist schwer beschädigt, ein Mast gebrochen und a...