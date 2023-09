Ein Streit unter Nachbarn ist am Samstagnachmittag in Nürtingen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 34 Jahre alter Mann zunächst verbal mit anderen Anwohnern aneinander. Im weiteren Verlauf des Streits zog der Mann ein Messer und bedrohte eine der anwesenden Personen. Schließlich wurde über Notruf die Polizei alarmiert, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Der 34-Jährige zeigte sich auch in Anwesenheit der zahlreichen Polizeikräfte sehr aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle transportiert wurde.

In der dortigen Gewahrsamseinrichtung randalierte er und leistete anschließend Widerstand gegenüber den Polizeibeamten. Personen kamen weder in der Forststraße noch auf dem Polizeirevier zu Schaden. Das Messer des Mannes wurde von der Polizei sichergestellt. Der Beschuldigte sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen, wie die Polizei abschließend mitteilt.