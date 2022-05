Zu Szenen wie dieser kommt es selten in öffentlicher Sitzung: Eine Frau in den Zuhörerreihen ergreift mitten in der Diskussion des Gemeinderates das Wort, fordert weniger Bebauung in der Ortsmitte – und wirft am Ende ihres Ausbruchs dem Bürgermeister an den Kopf: „Sie machen alles kaputt!“