Im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes ist am Montagabend ein 51-Jähriger mit zwei unbekannten Jugendlichen in Streit geraten, in dessen Verlauf von den Jugendlichen eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde. Der Geschädigte lief gegen 21.20 Uhr an den beiden Jugendlichen vorbei und wurde von diesen zunächst mutmaßlich provokativ angesprochen. In der Folge gab einer der beiden Jugendlichen mehrere Schüsse aus der Waffe in Richtung des 51-Jährigen ab.

Anschließend entfernten sich die beiden Täter in Richtung des Sportplatzes und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.