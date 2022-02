Das Haushalts-Zahlenwerk selbst war am Dienstagabend kaum Gegenstand von Debatten. Es wurde einstimmig verabschiedet, mit all jenen Investitionen, die sich die Stadt für das Jahr 2022 in einer Rekordhöhe von rund 11,5 Millionen Euro vorgenommen hat. Auch die Anträge der Fraktionen änderten nicht...