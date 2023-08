Bücherschränke gibt’s inzwischen an den entlegensten Orten. Mitten in der Natur an Fahrradwegen zum Beispiel. Oder an Bushaltestellen in kleinen Albgemeinden. Nur in der Metzinger Stadtmitte sieht es bislang mau aus. Drei Frauen aus der Sieben-Keltern-Stadt wollen das jetzt ändern. Sie haben gr...