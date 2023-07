Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem gemeinsamen Abschnitt von B313 und B28. Ein Autofahrer wollte, aus Richtung Reutlingen kommend, mit seinem VW-Kleinwagen die Ausfahrt in Richtung Otto-Dipper-Stadion nehmen. Stattdessen aber rauschte er geradeaus über eine Verkehrsinsel, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und blieb schließlich an der gegenüberliegenden Böschung auf dem Dach liegen.

Da das Auto drohte, abzurutschen und auf der Bundesstraße zu landen, musste es von der Feuerwehr zunächst gesichert werden, bevor der verletzte Fahrer über die Beifahrerseite aus dem Unfallwagen befreit werden konnte.

Der Autofahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Erst im Anschluss an diese Erst im Anschluss an die Erstversorgung konnte die Freiwillige Feuerwehr Metzingen die Bergung des Unfallfahrzeuges durchführen. Während dieser Zeit musste die Auffahrt vom Stadion-Kreisel auf die Bundesstraße gesperrt werden.