Ende Juli hat ein junges Straßenkätzchen eine spektakuläre Reise im Motorraum eines Autos überlebt. „Ein Mann hatte in Frickenhausen geparkt und am Abend, als er wieder Zuhause in Reutlingen war, ein Miauen in seinem Motorraum bemerkt“, erzählt Irmgard Throner von der Katzenhilfe. Anwohner ...