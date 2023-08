Wenn ein Verein aus dem Ort feiert, kann er sich der Unterstützung der Böhringer sicher sein. So war’s am Wochenende beim Sommerhock des TSV auch wieder, in vielen Haushalten blieben am Sonntag die Küchen kalt. Stattdessen standen Schnitzel und Maultaschen, aber auch Rote und Pommes sowie lecke...