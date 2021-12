Es wird wohl eine ruhige Silvesternacht werden. Denn die Vorräte an Raketen und Böllern, die viele Metzinger 2020 noch in den Kellern hatten, dürften bereits zum vergangenen Jahreswechsel ihren Weg auf die Straßen und in den Himmel gefunden haben. Daran, dass heuer ein großes Feuerwerk über de...