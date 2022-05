Gegen 7.15 Uhr war ein 39-jähriger BMW X1-Lenker stadtauswärts in Richtung Frickenhausen unterwegs und hielt an der Rot zeigenden Ampel vor der Kreuzung mit der Werastraße zunächst an. Nachdem der 39-Jährige wieder angefahren war, schlief er nach derzeitigem Kenntnisstand kurz ein, weshalb der ...