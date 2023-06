Vorsitzende Richterin Manuela Haußmann befand am gestrigen Mittwoch: Die Beweisaufnahme in dem Prozess im Landgericht Tübingen habe ergeben, dass zwei Angeklagte aus Moldawien am 8. Dezember 2021 in Riederich einen Mann in seinem Haus überfallen und mit Gewalt zum Öffnen eines Tresors gezwungen ...