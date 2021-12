Als fatal beschreibt Patric Paris die Lage der Reisebranche in der Pandemie. Er ist zusammen mit seiner Ehefrau Esther Sanchez in Dettingen der Inhaber der Erlebe-Reisen GmbH, die Reisen an Reisebüros vermittelt. „Die Leute halten sich allgemein zurück, unabhängig von der Delta- oder Omikron-Va...