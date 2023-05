Der Tathergang ist bekannt: Am 8. Dezember 2021 hatten zwei Räuber in Riederich einen Mann in dessen Haus überfallen. Einer der Täter versetzte dem Opfer einen Schlag ins Gesicht, sie fragten sofort nach Geld und dem Tresor, der Überfallene führte sie hin, er wurde erneut geschlagen, verriet di...