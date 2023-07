Gegen mehrere tatverdächtige Jugendliche und Heranwachsende ermittelt das Polizeirevier Reutlingen, nachdem in der Ortsmitte von Pliezhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen begangen wurden.

Einkaufswägen beschädigt

Zeugen beobachteten gegen Mitternacht, wie die männlichen Täter im geschätzten Alter zwischen 16 und 20 Jahren am Rathaus randalierten. Die eintreffenden Streifen konnten beschädigte Einkaufwägen eines nahegelegenen Supermarktes, sowie Beschädigungen an der dortigen Scheibe und an den Pflanzen und Waren einer Gärtnerei feststellen.

Rund 1000 Euro Schaden

Die Fahndung führte zur Ergreifung von drei Tatverdächtigen in einer Gaststätte in der Rathausstraße. Der Gesamtsachschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen bei circa 1000 Euro liegen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07121) 942 33 33 zu melden.