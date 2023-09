Am Freitagabend hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit. Gegen 19.55 Uhr befuhr der 51-Jährige mit seinem Mountainbike auf dem Waldweg „Höllenlöcher“ in Richtung Calverbühl. Hier überfuhr er einen Ast oder größeren Stein und kam in der Folge zu Fall. Aufgrund des unebenen Geländes war zur Rettung der Person die Bergwacht aus Bad Urach im Einsatz. Der Radfahrer wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.