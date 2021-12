Markus Schempp gehört zu jenen Briefträgern, die Tempo machen. Meistens rennt er von Haus zu Haus, ist außer Atem und hat dennoch ein freundliches Wort für diejenigen Adressaten parat, die ihm bei seinem Spurt begegnen. Aufmerksam ist er in jeder Hinsicht, und so stutzt er an jenem Tag, als er e...