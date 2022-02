Die Corona-Lockerungs-Offensive ist in vollem Gange. Ob Gastronomie, Messen oder Kulturveranstaltungen: Es ist wieder deutlich mehr erlaubt. Ihnen allen vorauseilen durfte in der vergangenen Woche schon der Einzelhandel. Nicht nur in Supermärkte und Geschäfte, in denen Dinge des täglichen Bedarfs...