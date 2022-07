Alle Augen himmelwärts: Just während Tom Cruise als Navi-Pilot Maverick in „Top Gun Maverick“ um sein Leben kämpft, droht ein Gewitter am Himmel über Dettingen zu explodieren. Richtig geknallt hat es beim zweiten Frischluft-Kinoabend in der Ermsgemeinde glücklicherweise nur auf der Leinwand...